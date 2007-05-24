Курочкина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.2007

Отец: Курочкин Сергей Александрович

Мать: Курочкина Лидия Петровна

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