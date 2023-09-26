Рощина (Горшкова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Владимир
Мать: Горшкова Екатерина
Рождение ребёнка
04.10.1943
Дочь: Дубовицкая Людмила
Отец ребёнка: Рощин Михаил
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силантьев Вячеслав
Отец ребёнка: Силантьев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силантьев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощин Михаил
Смерть
Неизвестно