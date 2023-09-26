Рощина (Горшкова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина (Горшкова) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Владимир

Мать: Горшкова Екатерина

Рождение ребёнка
04.10.1943

Дочь: Дубовицкая Людмила

Отец ребёнка: Рощин Михаил

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силантьев Вячеслав

Отец ребёнка: Силантьев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силантьев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Михаил

Смерть
Неизвестно
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