Дулова (Волкова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1955
Сын: Дулов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дулов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дулова Тамара Александровна
Отец ребёнка: Дулов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно