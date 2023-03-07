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Астраханцова Феодосия Макарова

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Место рождения

поч. Пелевской, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Пелевской, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Астраханцов Сильверст Никитин

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Астраханцов Самуил Никитин

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.10.1796 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Никита Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
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