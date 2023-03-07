Астраханцова Феодосия Макарова
Место рожденияпоч. Пелевской, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Пелевской, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Астраханцов Сильверст Никитин
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Астраханцов Самуил Никитин
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Рождение ребёнка
12.10.1796 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Астраханцов Никита Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812