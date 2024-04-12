Щипов Макар Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Шипов Фёдор Григорьевич
Мать: Шипова Мелания Акимовна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809