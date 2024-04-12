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Щипов Макар Фёдорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Шипов Фёдор Григорьевич

Мать: Шипова Мелания Акимовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Шипов Ларион Макарович

Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щипов Радион Макарович

Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Щипов Антон Макарович

Мать ребёнка: Шипова Мелания Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1809
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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