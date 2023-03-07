Стряпухина Евфросиния Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Евфросиния Каллистратовна

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Стряпухина Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Стряпухина Феоктиста Алексеевна

Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Стряпухин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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