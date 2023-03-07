Стряпухина Евфросиния Каллистратовна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Стряпухина Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Стряпухина Феоктиста Алексеевна
Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Стряпухин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Стряпухин Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно