Алексеев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Мэнира Мидхатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубова Мария Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Мэнира Мидхатовна

Смерть
Неизвестно
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