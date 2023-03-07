(Колонина) Агриппина Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Колонина) Агриппина Козьмина

(Колонина) Агриппина Козьмина

avatar

Место рождения

Курово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Курово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Колонин Александр Васильев

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1891

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Колонин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1907

Сын: Колонин Леонид Васильев

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Андуса Васильева

Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close