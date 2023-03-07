(Колонина) Агриппина Козьмина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Колонин Александр Васильев
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
12.04.1891
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
30.07.1907
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Андуса Васильева
Отец ребёнка: Колонин Василий Афанасьев
Смерть
Неизвестно