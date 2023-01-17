Липгарт Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения16.07.1898
Дата смерти20.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1952 по 1953
Миасс, Миасский, Челябинская область
Место жительства
С 1953
Смерть
20.03.1980