Липгарт Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липгарт Андрей Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.07.1898

Дата смерти

20.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1951
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1952 по 1953
Миасс, Миасский, Челябинская область
Место жительства
С 1953
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.03.1980
Москва, город федерального значения Москва
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