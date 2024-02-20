Штепа Ефим Александрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Штепа Александр Антонович
Мать: Штепа Агрипина Ефимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
24.10.1882
Жена: Штепа Серафима Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.02.1884
Сын: Штепа Иван Ефимович
Мать ребёнка: Штепа Серафима Даниловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно