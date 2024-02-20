Штепа Ефим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтепа Ефим Александрович

Штепа Ефим Александрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Штепа Александр Антонович

Мать: Штепа Агрипина Ефимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Бракосочетание
24.10.1882

Жена: Штепа Серафима Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.02.1884

Сын: Штепа Иван Ефимович

Мать ребёнка: Штепа Серафима Даниловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Закотный
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close