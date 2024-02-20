Курочка (Долгая) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочка (Долгая) Матрена Андреевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Долгий Андрей Федорович

Мать: Долгая Агриппина Якимовна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Курочка Кондрат Григорьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
Неизвестно
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