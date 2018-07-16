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Банников Виктор Иванович

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Место рождения

Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.09.1950

Дата смерти

16.07.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шафраново, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1982

Дочь: Банникова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Лидия Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
16.07.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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