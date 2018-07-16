Банников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1950
Дата смерти16.07.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1982
Дочь: Банникова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Банникова Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Лидия Ивановна
Смерть
16.07.2018