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Сухорукова Наталья Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Сухоруков Андриан Никифорович

Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Яштынгина Пелагия Никифоровна

Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Сухоруков Александр Никифорович

Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сухоруков (sukhorukov) Иван Nikiforovich)

Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович

Смерть
Неизвестно
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