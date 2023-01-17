Сухорукова Наталья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1902
Сын: Сухоруков Андриан Никифорович
Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Яштынгина Пелагия Никифоровна
Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Сын: Сухоруков Александр Никифорович
Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сухоруков (sukhorukov) Иван Nikiforovich)
Отец ребёнка: Сухоруков Никифор Авксентьевич/Аксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно