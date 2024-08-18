Грицких (Шевцова) Надежда Егоровна
Место рожденияКындызык, Тулунский район, Иркутская область
Дата рождения10.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.09.1962
Дочь: Фомина (Охотникова) Галина Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1976
Сын: Грицких Сергей Александрович
Отец ребёнка: Грицких Александр Данилович