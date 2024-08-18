Грицких (Шевцова) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицких (Шевцова) Надежда Егоровна

Место рождения

Кындызык, Тулунский район, Иркутская область

Дата рождения

10.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1940

Отец: Шевцов Егор Алексеевич

Мать: Шевцова (Хомченко) Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицких Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.09.1962

Дочь: Фомина (Охотникова) Галина Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.02.1976

Сын: Грицких Сергей Александрович

Отец ребёнка: Грицких Александр Данилович

Тулун, город Тулун, Иркутская область

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