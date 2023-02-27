Рогозин Павел
Место рожденияЧернигов, Украина
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернигов, Украина
Военная служба
1821
Род войск: Охотский егерьский полк Воинское звание: Порутчик
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рогозин Владимир
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
Порутчик
Смерть
Неизвестно