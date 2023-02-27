Рогозин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Павел

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Место рождения

Чернигов, Украина

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Украина
Военная служба
1821
Род войск: Охотский егерьский полк Воинское звание: Порутчик
Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1846

Сын: Рогозин Владимир

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
Порутчик
Смерть
Неизвестно
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