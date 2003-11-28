Новоселова Нина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1914
Дата смерти28.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Яков Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1939
Сын: Новоселов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
13.10.1952
Сын: Новоселов Петр Николаевич
Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич
Смерть
28.11.2003
Богданович, Богданович, Свердловская область