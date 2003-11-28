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Новоселова Нина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1914

Дата смерти

28.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Яков Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
11.02.1939

Сын: Новоселов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
13.10.1952

Сын: Новоселов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Новоселов Николай Яковлевич

Смерть
28.11.2003
Богданович, Богданович, Свердловская область

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