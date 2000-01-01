Казарин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казарин Иван Петрович

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Место рождения

с. Александровка-Грачёвка, Андреевский р-н, Казакская АССР, РСФСР, СССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Казарин Пётр

Мать: не указана

с. Александровка-Грачёвка, Андреевский р-н, Казакская АССР, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казарина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казарина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Казарина Клавдия

Смерть
Неизвестно
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