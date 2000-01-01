Казарин Иван Петрович
Место рожденияс. Александровка-Грачёвка, Андреевский р-н, Казакская АССР, РСФСР, СССР
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Казарин Пётр
Мать: не указана
с. Александровка-Грачёвка, Андреевский р-н, Казакская АССР, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно