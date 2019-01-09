Силаев Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1920
Отец: Силаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1943
Дочь: Стеколина Алевтина Викторовна
Мать ребёнка: Устинова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1946
Дочь: Постникова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Устинова Елена Андреевна
Смерть
Неизвестно