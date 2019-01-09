Силаев Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаев Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1920

Отец: Силаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1943

Дочь: Стеколина Алевтина Викторовна

Мать ребёнка: Устинова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
21.05.1946

Дочь: Постникова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Устинова Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
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