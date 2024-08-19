Тржецяк (Тржецяк) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржецяк (Тржецяк) Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1981

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981

Отец: Тржецяк Александр Владимирович

Мать: Михеева Светлана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубасов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубасов Юрий Алексеевич

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