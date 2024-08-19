Тржецяк (Тржецяк) Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1981
Отец: Тржецяк Александр Владимирович
Мать: Михеева Светлана
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубасов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кубасов Юрий Алексеевич