(Тесницкая) Лукерья (Гликерия) Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тесницкая) Лукерья (Гликерия) Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1829

Отец: Тесницкий Наум Иванович

Мать: Тесницкая Катерина Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Татьяна Платоновна

Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просецкий Дорофей Платонович

Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Платоновна

Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Платон Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Платон Ларионович

Смерть
Неизвестно
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