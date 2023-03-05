(Тесницкая) Лукерья (Гликерия) Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1829
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Татьяна Платоновна
Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просецкий Дорофей Платонович
Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Платоновна
Отец ребёнка: Просецкий Платон Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно