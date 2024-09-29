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Ушаков Юрий Никитович

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Место рождения

Узбекская ССР, Ташкентская обл., г. Ташкент

Дата рождения

22.05.1920

Дата смерти

31.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ХУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1920

Отец: Ушаков Никита Терентьевич

Мать: Ушакова (Голикова) Агриппина Ивановна

Военная служба
?.10.1940
Место службы - войска МВД; органы МВД. Воинское звание лейтенант запаса. Медаль «За оборону Москвы» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Реквизиты документа... Показать все
Бракосочетание
19.07.1944

Жена: Ушакова (Осочникова) Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.12.1944

Сын: Ушаков Виталий Юрьевич

Мать ребёнка: Ушакова (Осочникова) Татьяна Алексеевна

Упоминание
27.04.1947
Чемпион Европы по Баскетболу. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1955

Дочь: Успенская (Ушакова) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Ушакова (Осочникова) Татьяна Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.03.1983
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Захоронен на Химкинском кладбище г. Москвы. Номер места (участка) захоронения: ЗИ/120/38/0625
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Химкинском кладбище, участок 38.

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