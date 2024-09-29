Ушаков Юрий Никитович
Место рожденияУзбекская ССР, Ташкентская обл., г. Ташкент
Дата рождения22.05.1920
Дата смерти31.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1920
Военная служба
?.10.1940
Место службы - войска МВД; органы МВД. Воинское звание лейтенант запаса. Медаль «За оборону Москвы» Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Реквизиты документа... Показать все
Бракосочетание
19.07.1944
Рождение ребёнка
24.12.1944
Мать ребёнка: Ушакова (Осочникова) Татьяна Алексеевна
Упоминание
27.04.1947
Чемпион Европы по Баскетболу. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1955
Дочь: Успенская (Ушакова) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Ушакова (Осочникова) Татьяна Алексеевна
Смерть
31.03.1983
Причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Захоронен на Химкинском кладбище г. Москвы. Номер места (участка) захоронения: ЗИ/120/38/0625
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Химкинском кладбище, участок 38.