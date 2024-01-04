Лищенюк Даниил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лищенюк Даниил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1919

Дочь: Лищенюк Анна Даниловна

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
14.01.1921

Сын: Лищенюк Василий Данилович

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лищенюк Харитон Данилович

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
28.05.1930

Сын: Лищенюк Ефим Данилович

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Сын: Лищенюк Иван Данилович

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Лищенюк Пётр Данилович

Мать ребёнка: Лищенюк Пелагея Иосифовна

Смерть
?.02.1971

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