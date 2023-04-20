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Логинов Николай Иванович

Место рождения

Поливановка

Дата рождения

17.12.1907

Дата смерти

04.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1907

Отец: Логинов Иван Васильевич

Мать: Логинова Степанида Семеновна

Поливановка
Поливановка — упразднённая деревня в Новоспасском районе Ульяновской области России. На момент упразднения входила в состав Самайкинского сельского поселения Деревня находилась на правом берегу реки ... Показать все
Смерть
04.09.1944
https://cdnc.pamyat-naroda.ru/memorial/SVS/003/058-0977521-1209/00000105.jpg Умер в плену. Альтенграбов, могила 979
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