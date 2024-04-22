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Нуриахмет Ахметхузин

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1894 ст.

Дата смерти

После 1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.

Отец: Ахметхузя Абдулгарифов

Мать: не указана

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры в 1912 году (согласно МК по Кубяково).
Упоминание
13.12.1912 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетель на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из деревни Суеке... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1919

Дочь: Минзакия Нуриахметова

Мать ребёнка: Саима Юсупова

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саима Юсупова

Смерть
После 1912 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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