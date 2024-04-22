Нуриахмет Ахметхузин
Место рождения
Дата рожденияДо 1894 ст.
Дата смертиПосле 1912 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894 ст.
Отец: Ахметхузя Абдулгарифов
Вычислено на основании того, что был совершеннолетним свидетелем на никахе родной сестры в 1912 году (согласно МК по Кубяково).
Упоминание
13.12.1912 ст.
Свидетель на никахе родной сестры, согласно МК по Кубяково за 1912 год: Невеста - Магизямал 22 года, дочь Ахметхузи Абдулгарифова из Кубяково Жених - Фаррахетдин Сайфетдинов 24 года из деревни Суеке... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1919
Дочь: Минзакия Нуриахметова
Мать ребёнка: Саима Юсупова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саима Юсупова
Смерть
После 1912 ст.