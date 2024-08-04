Воронина Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Воронин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Воронин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Воронина Александра Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1976

Дочь: Воронина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

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