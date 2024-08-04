Воронина Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Воронин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Воронина Александра Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1976
Дочь: Воронина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: не указан