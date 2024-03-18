Рыженков Вячеслав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Дочь: (Рыженкова) Маргарита Вячеславовна
Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1984
Сын: Рыженков Валерий Вячеславович
Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1991
Сын: Рыженков Юрий Вячеславович
Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна