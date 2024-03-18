Рыженков Вячеслав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженков Вячеслав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Култаева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1979

Дочь: (Рыженкова) Маргарита Вячеславовна

Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1984

Сын: Рыженков Валерий Вячеславович

Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
1991

Сын: Рыженков Юрий Вячеславович

Мать ребёнка: (Култаева) Ольга Михайловна

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