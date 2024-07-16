Артёмов Александр Петрович
Место рожденияс. Самодуровка
Дата рождения15.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928
с. Самодуровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артёмова Татьяна
Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна
Смерть
Неизвестно