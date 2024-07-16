Артёмов Александр Петрович 15.03.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артёмов Александр Петрович

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Место рождения

с. Самодуровка

Дата рождения

15.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1928

Отец: Артёмов Пётр Петрович

Мать: Артёмова (Апаршина) Матрёна Никоноровна

с. Самодуровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артёмова Татьяна

Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Фадеева Фаина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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