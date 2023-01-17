Кочергина (Заровняева) Парасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения09.10.1887 ст.
Дата смерти30.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887 ст.
Бракосочетание
05.07.1919
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
Рождение ребёнка
05.02.1922
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович
Смерть
30.12.1966