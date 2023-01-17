Кочергина (Заровняева) Парасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Заровняева) Парасковья Павловна

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.10.1887 ст.

Дата смерти

30.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1887 ст.

Отец: Заровняев Павел Иванович

Мать: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.07.1919

Муж: Кочергин Илья Никанорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

Рождение ребёнка
05.02.1922

Сын: Кочергин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Кочергин Илья Никанорович

Смерть
30.12.1966
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