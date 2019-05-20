Башкова Дарина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкова Дарина Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2019

Отец: Башков Антон

Мать: Башкова Нина

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