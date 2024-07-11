Горковенко Емельян Пантилеевич ?.04.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горковенко Емельян Пантилеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1880

Дата смерти

10.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1880

Отец: Горковенко Пантилей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Горковенко Иван Емельянович

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Горковенко Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
20.08.1914

Дочь: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

с. Чубаровка Ю. Каз. обл. Арысского он.
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Журавлёва (Горковенко) Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Горковенко Ефим (Юня) Емельянович

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

С. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл.
Рождение ребёнка
20.07.1923

Дочь: Горковенко Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл.
Рождение ребёнка
22.05.1924

Сын: Горковенко Василий Емельянович

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Горковенко Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна

с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Смерть
10.11.1948
Пос. Чубаровка, Арыского р-на, ЮК обл.
Суицид.

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