Горковенко Емельян Пантилеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1880
Дата смерти10.11.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1880
Отец: Горковенко Пантилей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Горковенко Иван Емельянович
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Горковенко Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.08.1914
Дочь: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
с. Чубаровка Ю. Каз. обл. Арысского он.
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1917
С. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл.
Рождение ребёнка
20.07.1923
Дочь: Горковенко Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл.
Рождение ребёнка
22.05.1924
Сын: Горковенко Василий Емельянович
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Горковенко Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Горковенко (Легкодымова) Анастасия Сергеевна
с. Чубаровка, Арысского р-на, ЮК обл
Смерть
10.11.1948
Пос. Чубаровка, Арыского р-на, ЮК обл.
Суицид.