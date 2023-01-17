Рекшинский Григорий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
?.02.1898
с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1905
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
По 1987
городское училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1917