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Рекшинский Григорий Гаврилович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
?.02.1898

Жена: Рекшинская Надежда Никандровна

с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1905
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Образование
По 1987
городское училище
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1917
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