Федосова (Маренова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Маренова) Анна Ильинична

Место рождения

г.Оренбург

Дата рождения

12.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930

Отец: Маренов (приемный Сын, Взят С Приюта) Илья Иванович

Мать: Маренова Наталия Ильинична

г.Оренбург
Бракосочетание
07.12.1957

Муж: Федосов Петр Ильич

Паникинский с/совет Соль-Илецкого р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Петр Ильич

с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
05.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосов Петр Ильич

с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Смерть
Неизвестно
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