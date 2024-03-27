Федосова (Маренова) Анна Ильинична
Место рожденияг.Оренбург
Дата рождения12.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1930
г.Оренбург
Бракосочетание
07.12.1957
Муж: Федосов Петр Ильич
Паникинский с/совет Соль-Илецкого р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Петр Ильич
с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
05.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосов Петр Ильич
с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Смерть
Неизвестно