Солдатова Мария Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1913
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Солдатов Яков Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно