Суровцова (Копытова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1883 ст.
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Корниловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Покровская Ерогодская церковь. Жених: учитель Федьковского земского училища Николай Александров Суровцов, 33 года. Невеста: учительница Корниловского сельского земского училища Анна Васильева Копылова... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Дочь: Суровцова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва