Суровцова (Копытова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Копытова) Анна Васильевна

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.05.1883 ст.

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Муж: Суровцов Николай Александрович

Корниловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Покровская Ерогодская церковь. Жених: учитель Федьковского земского училища Николай Александров Суровцов, 33 года. Невеста: учительница Корниловского сельского земского училища Анна Васильева Копылова... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Дочь: Суровцова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Суровцов Николай Александрович

Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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