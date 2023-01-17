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Куранова Мария Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.07.1903 ст.

Дата смерти

19.10.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: канцелярский служитель Василий Андреевич Анохин и казачка девица Серафима Яковлевна Еримовская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 37 номер 95
Смерть
19.10.1904 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара кишок в возрасте 1год 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 36 номер 88
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