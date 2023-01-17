Куранова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1903 ст.
Дата смерти19.10.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Восприемники: канцелярский служитель Василий Андреевич Анохин и казачка девица Серафима Яковлевна Еримовская https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-43 файл 37 номер 95
Смерть
19.10.1904 ст.
Умерла от катара кишок в возрасте 1год 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 36 номер 88