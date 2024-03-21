Черкасов Андрей Геннадиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2006
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра