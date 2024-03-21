Черкасов Андрей Геннадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркасов Андрей Геннадиевич

Черкасов Андрей Геннадиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2006

Сын: Черкасов Глеб Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мы используем куки для улучшения работы сайта.