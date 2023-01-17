Кибертова (Иванова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибертова (Иванова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Петр Иванович

Мать: Иванова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кибертов Петр

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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