Емелина (Овчинникова) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1921
Дата смерти12.04.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1937
Дочь: Панкратенкова (Емелина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович
Рождение ребёнка
19.11.1940
Дочь: Лабинцева (Емелина) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович
Рождение ребёнка
21.01.1943
Дочь: Пальченко (Емелина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Власенко (Емелина) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович
Рождение ребёнка
?.07.1957
Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович
Смерть
12.04.2003