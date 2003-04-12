Емелина (Овчинникова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелина (Овчинникова) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1921

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921

Отец: Овчинников Петр Андреевич

Мать: Овчинникова Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емелин Иван (Братка) Павлович

Рождение ребёнка
31.05.1937

Дочь: Панкратенкова (Емелина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1940

Дочь: Лабинцева (Емелина) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1943

Дочь: Пальченко (Емелина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Власенко (Емелина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.07.1957

Сын: Емелин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Емелин Иван (Братка) Павлович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
12.04.2003

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