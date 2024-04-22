Константинов Стефан
Место рождения
Дата рожденияДо 1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1726 ст.
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Дочь: Константинова Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Константинов Андрей Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Сын: Константинов Ефим Стефанович
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно