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Константинов Стефан

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

До 1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1726 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Дочь: Константинова Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Константинов Андрей Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Сын: Константинов Ефим Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно
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