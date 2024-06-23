Захаров Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Георгий

Место рождения

Никольская

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Захар Гаврилов ?

Мать: не указана

https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (Стр.100)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Екатерина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Захаров Ефим Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Захаров Петр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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