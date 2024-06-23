Захаров Георгий
Место рожденияНикольская
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Захар Гаврилов ?
Мать: не указана
https://cgamos.ru/skazki/51-8-158/ (Стр.100)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно