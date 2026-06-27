Магась (Зеленая) Марфа Федоровна 30.06.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Магась (Зеленая) Марфа Федоровна

Автор
АВ
Ваганов А.

женский, родилась 30.06.1905 ст., Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

умерла Неизвестно

Мать
Зеленая Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Зеленый Федор ФилипповичНеизвестно г.р.
Супруги
Магась Георгий25.05.1906 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1905 ст.

Отец: Зеленый Федор Филиппович

Мать: Зеленая Анна Ивановна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Бракосочетание
10.05.1925

Муж: Магась Георгий

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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