Магась (Зеленая) Марфа Федоровна
женский, родилась 30.06.1905 ст., Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
умерла Неизвестно
МатьЗеленая Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецЗеленый Федор ФилипповичНеизвестно г.р.
Супруги
Магась Георгий25.05.1906 ст. г.р.
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Рождение
30.06.1905 ст.
Отец: Зеленый Федор Филиппович
Мать: Зеленая Анна Ивановна
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
10.05.1925
Муж: Магась Георгий
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно