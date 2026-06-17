Сулима НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ
мужской, родился 13.01.1777
умер 21.10.1840
Мать(Княжна Несвицкая) МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА1742 г.р.
ОтецСулима СЕМЁН СЕМЁНОВИЧОколо 1740 г.р.
Супруги
Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА1787 г.р.
Дети
Сулима НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧОколо 1809 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1777
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Сулима НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Княгиня Кропоткина (Сулима) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Сулима) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
Смерть
21.10.1840