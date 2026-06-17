Сулима НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 13.01.1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулима НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 13.01.1777

умер 21.10.1840

Мать
(Княжна Несвицкая) МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА1742 г.р.
Отец
Сулима СЕМЁН СЕМЁНОВИЧОколо 1740 г.р.
Супруги
Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА1787 г.р.
Дети
Сулима НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧОколо 1809 г.р.
Княгиня Кропоткина (Сулима) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1777

Отец: Сулима СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

Мать: (Княжна Несвицкая) МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1808

Жена: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Сулима НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Княгиня Кропоткина (Сулима) ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Сулима) СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: Сулима (Репнинская) ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

Смерть
21.10.1840

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