Саленко (Гурина) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаленко (Гурина) Наталья Викторовна

Саленко (Гурина) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурин Виктор Сергеевич

Мать: Гурина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.03.1990

Дочь: Саленко Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Саленко Владимир Николаевич

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чеченева Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Саленко Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утробин Сергей Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close