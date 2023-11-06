Саленко (Гурина) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гурин Виктор Сергеевич
Мать: Гурина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1990
Дочь: Саленко Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Саленко Владимир Николаевич
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеченева Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Саленко Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно