Ишмухаметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ишмухаметов Фоат Сулейманович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Смерть
Неизвестно

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