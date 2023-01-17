Агопова (Хурдаян) Изабелла Крикоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агопова (Хурдаян) Изабелла Крикоровна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

13.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1974

Отец: Хурдаян Крикор Дзеронович

Мать: Хурдаян Сурпуин Агоповна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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