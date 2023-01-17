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Агопова (Хурдаян) Изабелла Крикоровна
Агопова (Хурдаян) Изабелла Крикоровна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
13.07.1974
Пол
Женский
Отец
Хурдаян Крикор Дзеронович
1947 г.р.
Мать
Хурдаян (Назикян) Сурпуин Агоповна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1974
Отец:
Хурдаян Крикор Дзеронович
Мать:
Хурдаян Сурпуин Агоповна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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