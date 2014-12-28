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Чувашев Сергей Николаевич

Место рождения

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1955

Дата смерти

28.12.2014

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1955

Отец: Чувашев Николай Сергеевич

Мать: Чувашева (Серова) Зинаида Николаевна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
17.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Николаевна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.12.2014

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