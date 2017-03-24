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Заводчикова Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1941

Дата смерти

24.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941

Отец: Ненашев Иван Иванович

Мать: Ненашева Мария Петровна

Рождение ребёнка
25.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович

Рождение ребёнка
05.11.1964

Дочь: Панарина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Александр Владимирович

Смерть
24.03.2017
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