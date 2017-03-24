Заводчикова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1941
Дата смерти24.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1941
Отец: Ненашев Иван Иванович
Мать: Ненашева Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1964
Дочь: Панарина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Заводчиков Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2017