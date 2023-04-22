Карев Роман Автономов
Место рождения
Дата рождения01.10.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1861 ст.
Отец: не указан
Мать: Карева Федосья Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Наталья Никитина
Рождение ребёнка
01.10.1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.
Дочь: (Карева) Неонилла Романовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно