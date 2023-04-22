Карев Роман Автономов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарев Роман Автономов

Карев Роман Автономов

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.10.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: Карева Федосья Ефремова

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Наталья Никитина

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Карев Роман Романович

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.10.1885 ст.

Дочь: (Карева) Неонилла Романовна

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.