Рычкова Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1929
Дата смерти02.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1929
Мать: Рычкова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
12.02.1953
Сын: Рычков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
24.10.1954
Дочь: Канева Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
07.04.1956
Рождение ребёнка
01.07.1960
Дочь: Рычкова Маргарита Сергеевна
Смерть
02.06.2002