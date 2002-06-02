Рычкова Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1929

Дата смерти

02.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1929

Отец: не указан

Мать: Рычкова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
12.02.1953

Сын: Рычков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.10.1954

Дочь: Канева Вера Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1956

Сын: Рычков Борис Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.07.1960

Дочь: Рычкова Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.06.2002
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