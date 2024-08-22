Тарасов Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Егорович

Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасова) Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тарасова) Нина Егоровна

Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна

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