Тарасов Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Егорович
Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасова) Раиса Егоровна
Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тарасова) Нина Егоровна
Мать ребёнка: Тарасова (Илларионова) Любовь Васильевна